Бишкек, , 15:57 — REGNUM С начала 2019 года правоохранительные органы Киргизии задержали 768 автомобилей и мотоциклов, на которых были установлены подложные государственные номера. Об этом на заседании тематического круглого стола заявил заместитель начальника центра мониторинга госавтоинспекции Медербек Шабданов, передает «Кабар».

По его словам, все задержанные за такое правонарушение транспортные средства сотрудники ГУБДД и патрульной милиции отправили на штрафстоянку.

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Как отмечает заместитель начальника автоинспекции Ыманалы Саркулов, каждого из использовавших фальшивые госномера автовладельцев также оштрафовали на 10 тысяч сомов (9,2 тысячи рублей).

«Мы вносим законопроект в парламент, где предлагается ужесточить наказание за данное правонарушение и перенести его из Кодекса о нарушениях в Кодекс о проступках, где за использование подложного госномера будет взиматься штраф в два-три раза больше нынешнего, а если водитель сам изготовил подложный номер — в четыре-шесть раз выше», — подытожил он.

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