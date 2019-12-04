Великий Новгород, , 15:50 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области предупредило жителей региона об опасных погодных явлениях. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, 4 декабря местами по Новгородской области ожидается налипание мокрого снега и гололёд.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности, быть бдительными и аккуратными.

По данным Новгородского гидрометцентра, осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в регионе до конца нынешней недели — такая погода ожидается с 5 по 7 декабря. При этом синоптики также предупреждают о сильном ветре — его порывы могут достигать 17 м/с.

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