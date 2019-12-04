Белгород, , 15:45 — REGNUM Восемь временных квартир готовы предоставить власти жильцам повреждённого взрывом газа дома в посёлке Яковлево Белгородской области. Об этом 4 декабря на встрече с жителями рассказал глава администрации Яковлево Андрей Чесноков.

Шесть помещений находится непосредственно в посёлке Яковлево, одна квартира в городе Строитель, одна в посёлке Быковка. Есть ещё два временных помещения в соседнем Прохоровском районе.

«Готовы с жителями обсуждать сроки заселения», — сказал Андрей Чесноков.

«Квадратные метры пока не обсуждаем, это временное жильё», — уточнил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Ранее стало известно, что жильцам дома выплатят по 500 тысяч рублей на каждую квартиру на приобретение утраченного имущества.