Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Екатеринбурге задержан гражданин, подозреваемый в хищении нескольких колёс с новых машин на стоянке автосалона в переулке Базовом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель, который работает таксистом и чей автомобиль находился на ремонте в данном автосалоне. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ и с него взята подписка о невыезде.

По версии органов дознания, злоумышленник вырезал кусок ограждения из металлической сетки, проник на стоянку и незаметно снял колёса. Однако они не подошли к его автомобилю и подозреваемый их продал. Нанесённый автосалону ущерб составил 56 тыс. рублей.

Отметим, что на след подозреваемого удалось выйти после того как, как был установлен автомобиль, на котором злоумышленник приехал к месту преступления.

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