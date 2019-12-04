Дамаск, , 15:41 — REGNUM В городе Рас-эль-Айн, расположенном на севере Сирии, прогремел взрыв. Об этом 4 декабря сообщает агентство SANA со ссылкой на свой источник.

По информации источника, на одной из улиц Рас-эль-Айна был взорван заминированный автомобиль, в результате чего есть убитые и раненые.

Их количество на данный момент уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре столицы Индонезии Джакарты прогремел взрыв в парке, расположенном недалеко от президентского дворца. В результате него получили ранения двое военнослужащих.