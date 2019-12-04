Самара, , 15:38 — REGNUM Гражданина Киргизии обвиняют в совершении ДТП в пьяном виде, в результате чего погибли три человека в Самаре. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта текущего года на автодороге Обводная города Самары.

По версии следствия, авария произошла из-за того, что иностранный гражданин, управляя автомобилем «Лада-Ларгус» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Вольво» с полуприцепом и «Хэндэ Солярис».

В результате столкновения три пассажира «Лада-Ларгус» погибли, еще одному пассажиру этой машины и водителю другой машины был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Если вина обвиняемого будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет, а также он может быть лишен права управления транспортным средством на срок до трех лет.