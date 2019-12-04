Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан 20-летний житель Волгоградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД России 4 декабря.

Полицейский патруль задержал предполагаемого наркодилера в Советском районе областного центра. В ходе досмотра в сумке было обнаружено 18 свертков с синтетическим наркотиком. Подозреваемый намеревался продать их с помощью «закладок».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Известно, что молодой человек ранее был судим за кражу.