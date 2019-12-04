Белгород, , 15:35 — REGNUM На приобретение утраченного имущества на каждую квартиру повреждённого дома в посёлке Яковлево Белгородской области выделят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Савченко 4 декабря на второй встрече с жителями дома.

Компенсация предоставляется на потерю мебели, бытовой техники и прочие материальные нужды. Выплаты произведёт Яковлевский ГОК. Губернатор встречается с жильцами повреждённого дома в эти минуты.

Комиссия признала дом не подлежащий восстановлению, соответствующее решение уже подписано.