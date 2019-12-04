Белгород, , 15:30 — REGNUM Повреждённый взрывом бытового газа дом №102 на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородского района не подлежит восстановлению, сообщили 4 декабря в пресс-службе правительства региона.

Соответствующий комиссионный акт подписан в Яковлево. В эти минуты жильцы дома получают материальную помощь. Всего выплаты получат 34 человека, для всех организовано горячее питание, предоставлено помещение для временного нахождения, сотрудники МФЦ помогают восстановить утраченные документы.

ИА REGNUM напоминает, у одноподъездного дома 1993 года постройки обрушились все четыре этажа на одном из фасадов. Повреждения получили восемь квартир из 12.

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