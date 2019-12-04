Москва, , 15:14 — REGNUM Уголовное дело об обрушении части стены многоквартирного дома в посёлке Яковлево Белгородской области будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом 4 декабря рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Решение о передаче материалов принял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека вечером 3 декабря возбудили следственные органы СК России по Белгородской области.

В результате взрыва бытового газа пострадали шесть человек, один погиб.

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