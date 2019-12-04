Будуда, , 15:03 — REGNUM Более 30 человек могли погибнуть после того, как в районе Будуда на востоке Уганды во вторник, 3 декабря, сошли оползни. Трагедии произошли в деревнях Бумаса и Напоши в округе Бушика. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Джеральд Фунго, председатель деревни Бумаса, сообщил, что несколько человек все еще находятся под землей, и к ним трудно получить доступ из-за нехватки персонала и оборудования. Трагедия последовала после пяти часов непрерывных проливных дождей, передает издание.

По сообщениям местных СМИ, наводнения в деревнях также разрушили 20 домов и огороды. Большинство дорог в районе также были затоплены, что затрудняет передвижение.

Годфри Ватенга Набутани, депутат округа Луцеше, в телефонном интервью репортерам сообщил, что дожди смыли многие мосты, парализовав движение в округе.

«Больше всего пострадали мосты, соединяющие округа Бубиита и Бували, городской совет Бували и Квушу, округ Булучеке и округ Бушии через реку Манафа. В Бушике в результате схода оползня под землей оказались пять домов. Считается, что около шести человек находятся в ловушке под землей. Пока что было найдено только одно тело», — сказал он.

По словам Ватенги, хотя начальник полиции района Будуды направил команду для оказания помощи, офицерам не удалось попасть в пострадавшие районы из-за перекрытия дорог.

Как передает издание, в прошлом году более 850 человек были перемещены, а 51 человек погиб, когда оползни обрушились на округа Букаласи и Бували в районе Будуда. Эти районы также пострадали от оползня в июне этого года, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.