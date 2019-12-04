Анкара, , 14:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 247 нелегальных мигрантов на северо-западе страны, об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Арестованные беженцы пытались проникнуть на территорию Евросоюза, используя греческо-турецкую границу.

Среди задержанных были выходцы из Афганистана, Сирии, ДК Конго, Ирака, Мали, Сенегала. Все они были переданы в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, по данным министерства внутренних дел Турции, в 2018 году на территории страны были задержаны около 268 тыс. нелегальных мигрантов.