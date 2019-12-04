Тольятти, Самарская область, , 14:48 — REGNUM Мужчину в Тольятти обвиняют в причинении смертельных ранений женщине и покушение на убийство знакомого в один день. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, летом текущего года 47-летний житель Тольятти распивал алкогольные напитки со знакомой ему женщиной. Правоохранители предполагают, что в какой-то момент он ударил ее стулом и начал избивать руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась.

В этот же день, считают следователи, подозреваемый нанес знакомому серьезные ранения.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Если вина обвиняемого будет доказана, то за каждое из совершенных преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.