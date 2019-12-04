Одесса, Украина, 4 декабря 2019, 14:40 — REGNUM Один человек из числа из пострадавших при пожаре на третьем этаже одного из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса умер. Об этом 4 декабря сообщает агентство УНИАН.
Журналисты уточняют, что умершая женщина являлась преподавателем колледжа 1976 года рождения.
Кроме этого, как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, на данный момент нет связи ещё с четырьмя людьми, находившимися во время пожара в помещении.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что не менее 10 человек пострадали от пожара на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.