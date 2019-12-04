Саратов, , 14:33 — REGNUM По факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

По предварительным данным, в аварии пострадали 20 человек, 15 из которых госпитализированы в лечебные учреждения Саратова.

Проверку инициировал следственный отдел по Заводскому району управления СКР по Саратовской области, сообщает chpsaratov.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря автобус маршрута № 6 врезался в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. Изначально сообщалось о шести пострадавших пассажирах, в областной службе спасения уточнили, что в аварии пострадали 11 человек. Позднее выяснилось, что в аварии пострадали 15 человек. Раненых в тяжелом состоянии нет. По предварительной информации, водитель автобуса, который также пострадал, не справился с управлением.