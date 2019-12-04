Мурманск, , 14:30 — REGNUM Двухдневный снегопад парализовал деятельность мурманского регионального оператора по вывозу мусора. Как сообщает «Вечерний Мурманск», движение спецмашин затруднено из-за заснеженных дорог.

Наиболее тяжелая ситуация в районах со сложным рельефом местности. В частности на улицах Капитана Орликовой, Полярный Круг, Ломоносова, Радищева. Всего за вторник были зафиксированы 68 случаев нарушения графика вывоза ТКО с контейнерных площадок в Мурманске, 51 из которых — из-за несвоевременной расчистки и посыпки песком дворов, 17 — из-за неправильно припаркованного личного автотранспорта жильцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вчера в Мурманске на уборке улиц было задействовано 150 единиц спецтехники и 200 человек.