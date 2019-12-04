Уфа, , 14:29 — REGNUM В Уфе по «горячим следам» задержан мужчина, которого обвиняют в грабеже супермаркета. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, на месте преступления предполагаемый грабитель выронил сотовый телефон и военный билет.

Сообщается, что накануне к стражам порядка обратились за помощью работники супермаркета. По их словам, неизвестный мужчина похитил с витрины магазина шесть бутылок алкогольной продукции и убежал.

Полицейские быстро задержали подозреваемого в совершении грабежа, которым оказался ранее судимый 37-летний уфимец. Он уже признал свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Если мужчину признают виновным в совершении данного преступления, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.