Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM В среду, 4 декабря, в Петербурге вновь эвакуируют людей из различных общественных мест после получения анонимных угроз о «заминировании» на адреса электронной почты.

Напомним, очередная волна ложных сообщений с угрозами взрывов началась 28 ноября. Только за 3 декабря пришлось вывести почти 8 тыс. человек с более чем ста объектов.

Сегодня угрозы получены в отношении ряда районных судов и Санкт-Петербургского горсуда, а также в отношении нескольких десятков школ, гимназий, интернатов и лицеев в разных районах города.

Как и на минувшей неделе, шантажисты требуют выплатить им 120 биткоинов, связывая это требование с именем бизнесмена Константина Малофеева и криптовалютной биржей WEX.

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