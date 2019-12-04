Белгород, , 14:21 — REGNUM Видеоролик о текущем состоянии разрушенного дома в посёлке Яковлево опубликовал 4 декабря Следственный комитет Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На месте происшествия разобрали подход к разрушенному фасаду здания, идут активные следственные действия.

Основные обломки строительных конструкций разобрали и складировали рядом с повреждённым домом. Полностью обрушены четыре этажа.

«Для расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа, которую возглавляет заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел, в группу входят наиболее опытные следователи-криминалисты, следователи отдела по расследованию особо важных дел и территориального следственного отдела», — подчеркнули в СУ СК РФ по Белгородской области.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека».

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