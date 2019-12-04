Закаменск, Бурятия, , 14:18 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР, 39-летний подозреваемый уже задержан.

28 ноября правоохранители проверяли сообщение о распитии спиртных напитков в квартире местной жительницы, где также проживали двое малолетних детей. Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних, на место направился врио начальника отдела полиции. В квартире их встретили пьяная мать и дети.

В ходе осмотра жилищных условий детей в квартиру постучались двое пьяных приятелей хозяйки квартиры. Начальник отдела попросил их не мешать работе полицейских, после чего они вместе вышли на улицу.

«Один из мужчин стал проявлять недовольство требованиями сотрудника, после чего напал на него и нанес несколько ударов кулаками по лицу. Агрессивного мужчину стал успокаивать находившийся рядом приятель», — отметили в СКР.

Однако остановить его удалось лишь прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, которые задержали мужчину. Теперь его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Расследование продолжается.

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