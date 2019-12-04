Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В Екатеринбурге «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» выплатит местной жительнице 887 440 рублей в качестве компенсации, за похищенные злоумышленниками колёса с автомобиля «Мерседес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление о компенсации денежных средств вынесено Октябрьским районным судом Екатеринбурга. Ответчик не согласился с решением и обжаловал его. Однако Свердловский областной суд оставил постановление первой инстанции в силе.

Напомним, что инцидент произошёл с 8 на 9 мая 2019 года на платной автостоянке «Свердловской областной клинической психиатрической больницы». В те дни с автомобиля «Мерседес», который владелица оставляла по договору, были похищены колёса. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тем не менее, владелица автомобиля посчитала, что компенсировать ущерб ей должна администрация больницы, так как оставленный на платной стоянке «Мерседес» фактически находился на хранении.