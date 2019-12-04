Белгород, , 14:11 — REGNUM Исполнительно-техническая документация на газоснабжение жилого дома изъята следователями после взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. В рамках расследования уголовного дела ведутся активные следственные действия, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального СК РФ.

На месте разрушенного дома изъяты предметы газового оборудования и иные объекты, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. Допрошено более 25 потерпевших и свидетелей, лечащие врачи пострадавших жильцов, сотрудники газовой службы.

Следователи изъяли исполнительно-техническую документацию на газоснабжение жилого дома, журналы регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ, инструкции, иные документы. Проверяется порядок установки и обслуживания газового оборудования.

Предварительная причина происшедшего — взрыв бытового газа, однако, рассматриваются и другие версии.