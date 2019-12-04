Омск, , 14:04 — REGNUM Следователи в Омской области начали доследственную проверку сообщений о нахождении водителя школьного автобуса в нетрезвом состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, об инциденте сообщили СМИ.

Утром второго декабря инспекторы ГИБДД остановили школьный автобус, перевозивший детей на олимпиаду. Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Тест показал наличие паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л. Сотрудниками полиции водитель был отстранён от вождения, составлен протокол об административном правонарушении. Детей пересадили в другой транспорт», — отметили в СКР.

Следователи намерены выяснить, почему перед рейсом у мужчины не обнаружили признаков опьянения, а также соблюдение перевозчиком правил обеспечения безопасности пассажиров. Решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2019 года по стране были выявлены более 800 водителей автобусов, которые находились в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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