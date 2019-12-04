Ульяновск, , 14:01 — REGNUM В Ульяновской области продолжается следствие по делу о массовом заболевании паразитарной болезнью (эхинококкозом). В настоящее время в качестве потерпевших проходит 71 курсант Суворовского военного училища. Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (фракция КПРФ), опубликовав ответ за подписью руководителя военного следственного управления СКР по Центральному военному округу Радика Гараева.

В документе, датированным 25 ноября, отмечается, что предварительном следствие по уголовному делу продолжается. И уточняется, что «признаны потерпевшими 71 воспитанник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, из них 25 — выпускников 2018—2019 годов».

Следствие продолжает рассматривать ряд версий заражений курсантов, так как «конкретный источник заражения к настоящему времени установить не представилось возможным».

По информации Алексея Куринного, «военное ведомство обеспечивает динамическое наблюдение, лечение и обследование пострадавших». Вопрос о компенсации вреда здоровью может быть поставлены после установления виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в Ульяновской области у курсантов Суворовского военного училища был предварительно выявлен эхинококкоз — паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Первоначально сообщалось о более двух десятков заразившихся, затем их число стало расти. Очаги заражения были найдены не только в лёгких и печени курсантов, но и в поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезёнке. Было инициировано обследование всех курсантов и сотрудников училища — всего проверено более 800 человек. К работе комиссии были привлечены военные медики Министерства обороны РФ.

Напомним, эхинококкоз — паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Заразиться можно через приём пищевых продуктов или воды, содержащих яйца паразитов, а также через контакт с почвой или больными животными.

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