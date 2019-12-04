Белгород, , 13:53 — REGNUM Ударной волной от взрыва газа и разлетевшимися обломками выбило окна в соседнем доме от разрушенного здания в посёлке Яковлево Белгородской области. Повреждения получили и припаркованные у подъезда автомобили.

Несколько окон выбито в доме № 4 по улице Южной — это соседнее здание от дома № 102а по улице Шаландина, где накануне произошёл взрыв бытового газа. Разлетевшиеся фрагменты стен повредили и четыре автомобиля, припаркованные рядом. Некоторое имущество жильцов разрушенного дома осталось нетронутым, власти района выделили отдельное помещение для складирования мебели и крупной бытовой техники, сообщает информационное агентство «Бел.ру».

Как напоминает ИА REGNUM, взрыв в жилом четырёхэтажном доме произошёл вечером 3 декабря. Шесть человек пострадали, один человек погиб. Сам дом восстановлению, скорее всего, не подлежит.

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