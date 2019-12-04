Воронеж, , 13:41 — REGNUM В Воронеже 46-летний мужчина предстанет перед судом за размещение видеороликов, содержащих призывы к насилию в отношении представителей власти, сообщил ИА REGNUM 4 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов. Дело в отношении блогера возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как считает следствие, в феврале — августе 2019 года обвиняемый записал и опубликовал на YouTube, а также в «Одноклассниках» четыре видеоролика, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Мужчину задержали сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь мужчине грозит на срок до пяти лет расстаться с социальными сетями — именно такой максимальный срок наказания за совершение подобного преступления предусматривает законодательство РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Левобережный районный суд Воронежа.