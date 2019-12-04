Мурманск, , 13:39 — REGNUM В Печенгском районе Мурманской области из-за метели могут закрыть дороги. По сообщениям синоптиков, в ночь с 4 на 5 декабря и днем 5 декабря в районе ожидается сильный снег и метель.

По данным B-port, из-за непогоды могут закрыть автодорогу «Заполярный — Сальмиярви» с 0 по 24 км, а если усилится ветер, то закроют и трассу «Кола» с 1471 по 1510 км.

Как сообщал ИА REGNUM, вчера, 3 декабря, сильный снегопад едва не парализовал автомобильное движение в столице Заполярья — на уборку снега были задействованы 200 единиц техники.