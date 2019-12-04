Анкара, , 13:56 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 1 тыс. 800 кг наркотических веществ, об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация была проведена в ряде провинций государства, в том числе в провинциях Ван, Диярбакыр и Стамбуле.

Сотрудники полиции изъяли свыше 900 кг каннабиса, 799 кг героина, 100 кг марихуаны, более 1 кг метмфетамина, а также более 50 кг ангидрида кислоты. Около 34 человек, подозреваемых в реализации наркотических веществ были задержаны.

Напомним, в результате спецопераций по пресечению незаконного оборота наркотиков в ноябре 2019 года в Турции были задержаны свыше 1 тыс. подозреваемых.

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