Белгород, , 13:18 — REGNUM Вторая встреча жильцов разрушенного дома в посёлке Яковлево с главой Белгородской области Евгением Савченко намечена на 145:00 4 декабря, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Затем состоится заседание оперативного штаба, на котором участники детально проработают все вопросы, касающиеся сложившейся ситуации.

На месте происшествия работают специалисты, которые оценивают ущерб, причинённый собственникам взрывом газа. На оперативном штабе будет определена сумма компенсаций, обсудят вопросы сноса строения, размещения жильцов пострадавших квартир до предоставления им постоянного жилья.

Для жителей обрушившегося дома организовано горячее питание, всем пострадавшим предложено помещение для временного нахождения, пока люди предпочли разместиться у родственников.

Сотрудники МФЦ помогают жильцам разрушенных квартир оформить утраченные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту взрыва газа в жилом доме СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело

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