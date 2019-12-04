Амстердам, , 13:09 — REGNUM Голландская полиция 3 декабря провела обыски в 14 местах по всей стране в рамках расследования дела по торговле оружием. В ходе обысков задержано восемь человек.

По данным прокуратуры, речь идёт о крайне профессиональной банде, которая в преступном мире считалась оптовиком в области оружия.

Представитель полиции отказался уточнить, в каких целях использовалось оружие. Конфисковано двое предметов вооружения. В прокуратуре объяснили, что скудный улов объясняется тем, что оружие после поступления обычно быстро перепродаётся.