Одесса, Украина, , 13:07 — REGNUM В результате пожара в здании колледжа в Одессе пострадали не менее 10 человек, сообщает 4 декабря местное издание «Думская».

"На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар начался на третьем этаже, все учащиеся и сотрудники были эвакуированы. На место ЧП прибыл мэр города Геннадий Труханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 16 на 17 августа в гостинице в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, в том числе и гражданка Австралии.

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