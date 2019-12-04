Белгород, , 13:01 — REGNUM Двух человек, наименее пострадавших от взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области, переведут 4 декабря из реанимации в ожоговое отделение. Об этом журналистам рассказала заместитель главного врача Белгородской ОКБ Святителя Иосафа Елена Казакова.

В областную клиническую больницу после ЧП было доставлено четыре человека. По словам Елены Казаковой, состояние больных стабильное: двоих наиболее тяжёлых пациентов пока задержат для лечения в реанимационном отделении, а двоих наименее пострадавших переведут сегодня в ожоговое отделение ОКБ.

«Мне хочется отметить оперативность и слаженность всех служб: это и МЧС, это скорая помощь, это и наши коллеги врачи, которые были рядом», — подчеркнула Елена Казакова.

Ещё двое пострадавших находятся в травматологическом отделении Яковлевской центральной районной больницы.