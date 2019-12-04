Москва, , 12:51 — REGNUM На данный момент пока неизвестно, пострадали ли граждане Белоруссии в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Подмосковье. Об этом 4 декабря заявили в посольстве Белоруссии в РФ.

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«Посольство Белоруссии выясняет, есть ли граждане Республики Беларусь среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

https://www.facebook.com/embassybel/photos/a.369083679876157/2562226243895212/

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с артистами балета, которые возвращались с гастролей, и грузовик столкнулись в ночь на 4 декабря на 24-м км федеральной трассы М1 в городском округе Одинцово Московской области. Известно как минимум о семи пострадавших. Всего в автобусе находились 48 человек.

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