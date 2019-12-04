Тверь, , 12:49 — REGNUM Двое участников ОПГ, обвиняемой в хищении из товарных вагонов на железной дороге в Тверской области, предстали перед судом 4 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Суду предстоит рассмотреть дело в отношении машиниста локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги и местного жителя.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые совместно с другими участниками преступного сообщества останавливали железнодорожные товарные составы, следовавшие транзитом через станцию Ржев, и похищали различные товары. Затем похищенное реализовывали.

«В состав преступного сообщества входили работники Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра управления перевозками, локомотивная бригада и охрана поезда, а также иные лица», — уточнили в СК.

В рамках уголовного дела было проведено 40 обысков, обвинение предъявлено 40 участникам преступного сообщества, 33 из них были заключены под стражу. Пятеро обвиняемых признались в совершении преступления. Двое участников ОПГ, которые сегодня предстали перед судом, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, и уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Следствие по делам в отношении остальных участников банды продолжается.