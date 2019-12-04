Уфа, , 12:34 — REGNUM Мужчину в Уфе обвиняют в умышленном повреждении двух автомобилей. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы.

По версии следствия, в сентябре текущего года 31-летний житель Уфимского района находился в нетрезвом состоянии. Во дворе дома № 8 по улице Мира без какой-либо причины он начал пинать двери двух автомобилей и прыгать на их капотах. В это время подозреваемый был задержан стражами порядка.

Ущерб составил свыше 65 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал и ущерб не возместил. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.