Чандигарх, Индия, , 12:28 — REGNUM Сотрудник пограничной службы Индии открыл огонь по своим сослуживцам, в результате чего погибли пятеро военнослужащих, об этом 4 декабря сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, инцидент произошел в штате Чандигарх, после убийства, пограничник принял решения о самоубийстве. В ходе ЧП также пострадали еще двое сослуживцев злоумышленника, в настоящее время они доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, штат Чандигарх отличается низким уровнем жизни местного населения. Кроме того, здесь действуют повстанческие группировки.

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