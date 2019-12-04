Белгород, , 12:28 — REGNUM Эксперты определяют, что делать с пострадавшим от взрыва бытового газа домом в посёлке Яковлево Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы региона Евгения Савченко, здание, скорее всего, снесут.

На заседании оперативного штаба на месте происшествия региональные власти обсудили, что делать с пострадавшим от взрыва домом.

«По всей вероятности, придётся строить новый дом, этот сносить. Окончательное решение примут эксперты», — сказал губернатор.

Четырёхэтажный дом был построен в 1993 году.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл вечером 3 декабря. В результате пострадали шесть человек, один погиб.