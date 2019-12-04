Воронеж, , 12:25 — REGNUM Более полумиллиона рублей отдали мошенникам жители Воронежской области за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так, 58-летняя жительница Воронежа лишилась 90 тыс. рублей. Она сообщила полицейским, что её дочь разместила на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче квартиры в аренду и указала для связи телефон своей матери. После этого женщине позвонил некий мужчина и высказал намерение снять жильё на длительный срок, предоплату он предложил внести сразу на карту женщины, попросив у неё для этого реквизиты. После того как женщина сообщила ему информацию, с её счета списали 90 тыс. рублей.

В числе наиболее распространённых способов мошенничества полицейские также называют звонки с предложениями «защитить карту от несанкционированных действий», активировать бонусы. По всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Между тем полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности и внимательности при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы и общении с неизвестными, которые предлагают осуществить банковские переводы.