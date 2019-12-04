Ульяновск, , 12:13 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело по факту попытки передачи в колонию партии гашиша. Наркотики были спрятаны в финики, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет житель региона, который в июле 2016 года был осуждён за наркопреступление и отбывал наказание в исправительной колонии № 8. Правоохранители полагают, что, находясь в местах заключения, подозреваемый попытался организовать передачу на режимную территорию партии наркотиков, при этом они были расфасованы и замаскированы в 35 финиках. Данная партия наркотиков была изъята в помещении приёма посылок.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ («Покушение на незаконные приобретение и хранение наркотических средств»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине, который совершил преступление, отбывая наказание: попытался приобрести партию замаскированных под конфеты наркотиков. Ему назначено более трех с половиной лет строгого режима, хотя мог бы выйти на свободу в 2020 году.

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