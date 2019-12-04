Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в коммунальной квартире в центре Петербурга молодого мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Убийство произошло в ночь на 4 декабря в коммунальной квартире на улице Ефимова. Злоумышленник скрылся с места преступления, но был замечен соседкой убитого мужчины.

«Возбуждено уголовное дело по данному факту. Подозреваемых пока нет», — отметил собеседник агентства.