Красносулинский район, Ростовская область, , 12:06 — REGNUM Мужчина, убитый сотрудником управления ГИБДД по Ростовской области, судим не был. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 4 декабря.

«Установлено, что погибший — 24-летний местный житель, ранее не привлекался к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл в Красносулинском районе. Полицейский патруль остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола неизвестный мужчина напал на одного из сотрудников ГИБДД. По предварительным данным, инспектор ДПС был вынужден применить табельное оружие, так как злоумышленник был пьян и угрожал пистолетом его напарнику.

Читайте ранее в этом сюжете: Инспектор ДПС был вынужден применить оружие под Ростовом-на-Дону — МВД