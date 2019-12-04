Пермь, , 11:58 — REGNUM Один из пострадавших в стрельбе, произошедшей рано утром в Перми, рассказал о том, как ему удалось спастись, соответствующий комментарий был опубликован 4 декабря в группе «Будни Гайвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Артем Русинов стал первой жертвой неадекватного стрелка. Его спасла быстрая реакция, позволившая уклониться от выстрела.

Рано утром, примерно в 4:30 по местному времени, мужчина остановил свой автомобиль на светофоре на пересечении улиц Писарева и Вильямса и заметил, как в него целится из ружья мужчина.

«В этот момент я увидел с правой стороны человека в коричневой куртке и темной одежде, который целился в меня из ружья. Я моментально пригнулся, тут же прозвучал выстрел. Выстрел попал в лобовое стекло моей машины. Не дожидаясь зеленого света и нового выстрела, не вставая, лежа, я нажал на педаль газа и рванул. Секунда спасла мне жизнь. В это время слышал, как кричит женщина: «Боже мой, помогите!». И раздавались выстрелы», — отметил мужчина.

Позднее Русинов вызвал полицию и вернулся на место преступления, здесь уже никого не было, лишь тело убитой женщины.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM в районе Гайва города Перми произошло чудовищное преступление. Мужчина, вероятно находившийся под воздействием алкоголя или наркотиков, открыл стрельбу по прохожим, в результате погибла женщина.

Подъехавшие к месту преступления сотрудники Росгвардии задержали преступника, один из силовиков получил ранение в ногу, в настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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