Белгород, , 11:55 — REGNUM После взрыва бытового газа в жилом четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области четыре человека находятся в реанимации, об этом 4 декабря сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ регионального правительства Сергей Лукинов.

«В областной больнице Белгорода сейчас находятся четверо пострадавших после взрыва в Яковлево, они сейчас в реанимации», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у троих женщин — ожоги, у мужчины — перелом лицевых костей черепа. Ещё двое пострадавших находятся в районной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в жилом доме произошел вечером 3 декабря. В результате произошло обрушение стены дома, один человек погиб, еще шестеро пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники МЧС РФ завершили разбор завалов. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники Следственного комитета РФ.

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