Уфа, , 11:56 — REGNUM Два грузовика и внедорожник столкнулись на 1260 км трассе Москва — Уфа в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла около семи часов вечера 3 декабря в Кушнаренковском районе республики. Столкнулись два грузовика, которые ехали в попутном направлении: КамАЗ, которым управлял житель Московской области и «Фретлайнер» под управлением жителя Омской области.

После столкновения, автомобиль «Шевроле Нива», ехавший также в попутном направлении наехал на КамАЗ. В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка «Шевроле Нива».

Сообщается, что за минувшие сутки в Башкирии стражи порядка выявили около 2,2 тысячи нарушений правил дорожного движения, задержали 30 нетрезвых водителей и разыскали три автомашины, числившихся в угоне.