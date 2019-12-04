Саратов, , 11:45 — REGNUM По предварительным данным, в результате столкновения автобуса с мачтой освещения в Саратове пострадали 16 человек. Сейчас пассажиров, получивших травмы, госпитализируют.

На месте происшествия находятся глава областной службы спасения Юрий Юрин, сотрудники спасательного ведомства, бригады скорой помощи, сообщает портал chpsaratov. Всем пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительно, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, авария автобуса в Саратове произошла утром 4 декабря. По данным регионального управления ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением.