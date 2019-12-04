4 Декабря
 
11:54

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 15 человек

По обновленным данным ГИБДД по Саратовской области, в аварии с автобусом в Саратове пострадали 15 человек. По словам представителя регионального ГИБДД, по предварительной информации, 38-летнй водитель автобуса не справился с управлением.

11:51

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове возросло до 11

По уточнённым данным, в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса, которое произошло в Саратове, пострадали 11 человек. Так, по информации начальника областной службы спасенияЮрия Юрина,медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

11:47

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.