В Саратове утром 4 декабря рейсовый автобус №6 на улице Орджоникидзе врезался в столб. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако по обновленной информации, травмы получили 15 человек. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.