4 Декабря
11:54
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 15 человек
По обновленным данным ГИБДД по Саратовской области, в аварии с автобусом в Саратове пострадали 15 человек. По словам представителя регионального ГИБДД, по предварительной информации, 38-летнй водитель автобуса не справился с управлением.
11:51
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове возросло до 11
По уточнённым данным, в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса, которое произошло в Саратове, пострадали 11 человек. Так, по информации начальника областной службы спасенияЮрия Юрина,медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.
11:47
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.