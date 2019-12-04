Кемерово, , 11:44 — REGNUM Кемеровские правоохранители рассматривают две версии причины пожара в мебельном цехе — неосторожность при курении и короткое замыкание, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на свой источник информации.

В ГУ МЧС России по Кузбассу от комментариев пока воздерживаются. Официальных комментариев правоохранительных органов также пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 3 декабря, загорелся производственный цех мебельной фабрики «Интерсиб». Пострадали двое.

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