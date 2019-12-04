Красносулинский район, Ростовская область, , 11:43 — REGNUM Мужчина, убитый инспектором ДПС на трассе под Ростовом-на-Дону, находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал одному из сотрудников полиции пистолетом. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник отдел информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Ростовской области Константин Розин.

Уточняется, что полицейский патруль остановил автомобиль ВАЗ 21 053 за нарушение правил дорожного движения.

«По предварительным данным, при оформлении протокола к полицейским подошёл неизвестный гражданин с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина в агрессивной форме потребовал отпустить нарушителя ПДД. На законные требования сотрудников предъявить документы, удостоверяющие личность, неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передёрнул затвор и направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы», — сказал представитель ведомства.

Второй инспектор ДПС был вынужден применить табельное оружие и стрелять на поражение. Злоумышленник скончался. Назначена служебная проверка.

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