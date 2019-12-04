Белгород, , 11:37 — REGNUM Два пункта сбора вещей организовали для пострадавших от взрыва газа в жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области. Об этом 4 декабря на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации посёлка Андрей Чесноков.

https://www.instagram.com/p/B5pJ_5Ioz3r/

Пункты сбора открылись утром 4 декабря в доме культуры посёлка Яковлево на улице Октябрьской, д. 11 и в управлении социальной защиты населения в городе Строитель (пер. Промышленный, д.1).

«Дорогие друзья, благодарю всех и каждого, кто в этот непростой момент вместе с пострадавшими, их родными и близкими. Всем, кто сопереживает и предлагает посильную помощь пострадавшим», — подчеркнул Андрей Чесноков.

С пострадавшими планирует встретиться губернатор области Евгений Савченко. Жильцам дома выплатят по 30 тысяч рублей на текущие расходы.