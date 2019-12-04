Красносулинский район, Ростовская область, , 11:32 — REGNUM Сотрудник управления ГИБДД по Ростовской области застрелил жителя Красносулинского района. По предварительным данным, на крайние меры полицейский решился после того, как мужчина угрожал правоохранителям пистолетом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 4 декабря.

«В настоящее время назначена проведение служебной проверки. Устанавливается применение сотрудниками полиции табельного оружия», — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.